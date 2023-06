Rocío Sáiz, sobre el policía que la obligó a cubrir su pecho en Murcia: "Dije que no iba a pedir perdón y se puso como loco"

Publicado hace 1 hora por scor a eldiario.es

El concierto de Rocío Sáiz del pasado domingo con motivo del Orgullo en Murcia acabó con amenazas por parte de la policía y una denuncia por exaltación del orden público. Durante la actuación se descubrió los pechos, algo que no gustó a la Policía Local, que amenazó a la organización con parar el concierto si Sáiz no se cubría. “Les dije que no me iba a vestir, esta parte del show la llevo haciendo diez años”, defiende la intérprete en una entrevista a este diario. “No creo que en España tengamos libertad de expresión, cada vez tendremos menos”