Rizando el rizo de las urgencias extrahospitalarias de Madrid

Publicado hace 36 minutos por nereira a elsaltodiario.com

Una médico es contratada el 30 de enero de 2023, para cubrir un puesto de médico en un Punto de Atención Continuada (PAC) el día tres de febrero de 2023.El mismo día tres, apenas un rato antes de tener que entrar a su puesto de trabajo, le llaman del departamento de personal correspondiente a su zona, para comunicarle que ya no es necesario que acuda a ese PAC, ni a ningún otro, es decir no le han derivado a otro en el que fuese a ser más necesaria, simplemente no la contratan, porque han contratado en su lugar a una enfermera.