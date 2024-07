Publicado hace 58 minutos por nereira a eleconomista.es

El Tribunal Supremo estudiará si reabre la causa contra el presentador Risto Mejide y el cómico Miguel Lago, colaborador en su programa Todo es mentira, por un delito de odio contra aquellos que optaron por no vacunarse contra la covid-19. "Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien", dijo el catalán. Y añadió: "Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto".