“Preferimos que no haya acuerdo a que sea un mal acuerdo”. Así están las cosas en la Cumbre del Clima de Egipto. El vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans ha lanzado este mensaje este sábado tras una noche de negociaciones en la COP27. “La Unión Europea está dispuesta a ayudar a conseguir un buen resultado, pero no a cualquier precio, no a cambio de dar pasos atrás”.