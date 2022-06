Richard Sennett: "En Europa la gente ya no puede imaginar un futuro"

Publicado hace 1 hora por doctoragridulce a clarin.com

(...) No diría que todos los ciudadanos estadounidenses piensen así [como Trump]. Ni tampoco todos los ciudadanos británicos son favorables al Brexit. Está dividido. El problema es que la parte fascista habla como si representara a todos. Y eso es un aspecto del fascismo, que se universaliza la propia posición, que no hay otro. Es una transgresión fundamental de la Ilustración, que no hay otro, no hay oposición, una vez que se toma el poder todo es universal. Y ese es el problema. Pero no es el caso, hay mucha gente que se opone».