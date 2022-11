Ricardo Galli: "Gente que nunca ha gestionado dando lecciones a Elon Musk. He creado y gestionado una red social 11 años. Sé lo duro que es y no puedo dar lecciones"

Publicado hace 33 minutos por Miguel.Lacambra a threadreaderapp.com

Ricardo Galli: "Gente que nunca ha gestionado ni su comunidad de vecinos ni cartas de lectores de un periódico de instituto dando lecciones a elon musk: 50% de probabilidades que acertéis pero 100% de hacer el ridículo.Tengo el sellito azul desde hace mucho (porque me denunciaban los de siempre), me da igual si me lo quitan. No gano dinero por esto y entiendo que tiene que haber cambios, era insoportable. He creado y gestionado una red social durante 11 años. Sé lo duro que es (lo social y lo financiero) y no puedo dar lecciones a nadie."