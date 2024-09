Publicado hace 1 hora por Elnuberu a lavozdegalicia.es

Quien más y quien menos tiene un botiquín en casa reservado para aquellos momentos en los que aparece una molestia inesperada que no requiere consulta médica. Un cajón, una estantería o una bolsa con distintos fármacos y envases que la mayoría acumula sin sentido. Los medicamentos recetados por un médico no deberían volver a consumirse sin su control y recomendación, aunque muchos no comulguen con esta idea.