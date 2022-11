Revés para la dirección de Podemos en las primarias: baja la participación en casi todas las comunidades y la candidata crítica gana en Asturias

Publicado hace 47 minutos por Meneador_Compulsivo a cadenaser.com

A la dirección de Podemos no le han salido las cosas como esperaban en sus primarias para las elecciones: además de la baja participación la candidata crítica en Asturias se ha hecho con la victoria. Podemos no ha querido hacer público el censo de inscritos llamados a votar, pero en comparación con los datos de los anteriores procesos, se desprende una bajada generalizada de participación. En territorios, como La Rioja o Cantabria, los que participaron no llegan al medio centenar y otros, como Aragón y Canarias, se reduce más de la mitad