El restaurante-bar Saigon Music and Lunch-Café Saigon no paga a sus trabajadoras

“Hacer lo que mejor sabemos, crear experiencias completas y diferentes” esta es una de las frases con las que la web de Saigón Music And Lunch – Café Saigon “referencia de comida Asiática en la capital”, se presenta a sí mismo. Sin embargo la realidad es, como suele ocurrir en demasiados restaurantes y locales de hostelería, muy corriente: Café Saigon no sólo no cumple con la legislación laboral, sino que se salta incluso lo más básico como es contratar y pagar a sus trabajadores y trabajadoras.