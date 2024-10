Publicado hace 1 hora por ElenaTripillas a losreplicantes.com

"Afirmar que un piso, si se paga sin hipoteca, es de un especulador... Señora Morillas, también hay malagueños que pueden pagar los pisos sin hipoteca, todos los malagueños no son pobres. Todos los malagueños no son pobres y no todos los malagueños tienen que pagar una hipoteca. No creo que usted hable de la generalidad de la ciudad", ha afirmado la responsable de Urbanismo.