Publicado hace 1 hora por tiopio a hobbyconsolas.com

La semana pasada saltó la liebre cuando la BBC anunció que estrenaría The Ministry of Time, una serie sobre viajes en el tiempo basada en la novela homónima de Kaliane Bradley. Sí, en la novela, no en la serie de Pablo y Javier Olivares que se estrenó en 2015 en RTVE: El Ministerio del Tiempo. El anuncio de la cadena británica dio visibilidad a un tema que ya venía cocinándose en algunos agregadores de reseñas literarios como Goodreads, donde algunas críticas ya apuntaban que The Ministry of Time es un plagio descarado de El Ministerio del…