Estaba al lado de la rotonda, pegado al muelle, y lo vi caer de frente. Salí del coche, al principio no me creía lo que vi». Así comienza el relato de lo que pudo haber sido una tragedia y se quedó en un enorme susto gracias a la heroica intervención de Loren: «Cuando vi que no salía me tiré». Lo primero que hizo el joven una vez en el agua fue intentar tranquilizar al conductor: «Le dije que se agarrara a mí, que de allí salíamos los dos. Estaba en estado de shock, pero soltó el coche y se agarró a mí.