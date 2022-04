La repugnante estrategia para ligar con mujeres ucranianas

Publicado hace 52 minutos por Connect a elespanol.com

Un hilo de Twitter demuestra con capturas de pantalla de una conversación, como algunos hombres se meten en grupos de Telegram donde se hacen convocatorias para haber manifestaciones por la paz en Ucrania para fichar a las mujeres que salen en fotos y tratar de ligar con ellas. La mayoría de personas que llegan de Ucrania son mujeres con niños, ya que los hombres no pueden salir del país, por lo que están en una situación de vulnerabilidad, en un país que no conocen y un idioma que no hablan.