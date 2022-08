Un republicano de Colorado se convierte en demócrata por la "amenaza existencial" del GOP (en)

Publicado hace 24 minutos por tiopio a theguardian.com

Al anunciar su pase a los demócratas, un senador del estado de Colorado dijo que los ataques republicanos a la democracia no eran la única "amenaza existencial" que planteaba su antiguo partido. "Cada vez me preocupa más nuestro planeta y la crisis climática a la que nos enfrentamos", dijo Kevin Priola, en una carta publicada el lunes en las redes sociales. "El partido republicano al que me uní hace décadas creó parques nacionales, preservó tierras federales y protegió la vida silvestre. El presidente Nixon firmó la legislación que creó la…