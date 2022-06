Reniega de la etiqueta de "futbolista más sexy del mundo" para pedir un trato digno hacia las jugadoras

Publicado hace 56 minutos por jctarin a 20minutos.es

Ana Maria Markovic es una de las caras más conocidas de la Superliga Femenina de Suiza y de la selección croata. La jugadora saltó a la fama por su aspecto físico, pero ahora ha reconocido en una entrevista para el 20Min alemán que no está cómoda con las etiquetas que se le han puesto. "Me gustaron los artículos en los que me llamaban la futbolista más bella o una de las más bellas porque me alegra saber que soy hermosa... Pero luego aparecieron artículos en los que me describía como 'la futbolista más sexy' o 'la bomba rubia'. Eso no me gustó.