Los usuarios ya no podrán reservar dos o más trenes consecutivos en el mismo sentido para evitar su acaparación; las cancelaciones deberán realizarse con un mínimo de 60 minutos de antelación y, en el caso de no respetar dicho plazo en tres ocasiones, los usuarios no podrán renovar sus abonos durante 90 días si su abono es de Avant. La compañía también ha anunciado que realizará controles aleatorios a bordo de los trenes para evitar que las personas compartan sus abonos, ya que son intransferibles.