Publicado hace 1 hora por CacaSonriente a cantabria24horas.com

La equivocación de Renfe en el diseño de los trenes que iban a ser enviados a Cantabria pero que no caben en los túneles al tomar de forma errónea las medidas, retrasará 3 años la renovación de la flota de trenes de Cantabria. La oposición los considera una “chapuza incalificable”. Álvarez cree la excusa no es creíble, porque las medidas de los túneles siempre han sido las mismas y se encuentran perfectamente establecidas; y porque ese error, en caso de que existiera, no puede demorar 3 años la construcción de esos trenes.