Rendición de Nagorno-Karabaj tras la operación relámpago azerí

La contienda definitiva por el control de Nagorno-Karabaj que se inició con los bombardeos azeríes el 19 de septiembre terminó rápidamente al día siguiente con la constatación de que Ereván no pensaba implicarse en un conflicto a gran escala por defender a la no reconocida República de Artsaj. La falta de apoyo procedente del gobierno armenio [...], así como la ausencia de asistencia de países que veían Artsaj como un mal menor si no se atacaba suelo armenio soberano –Irán y Rusia principalmente–, dejaban a Artsaj sin muchas opciones.