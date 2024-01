Publicado hace 43 minutos por carakola a tercerainformacion.es

El secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, declaró que su país está a punto de atacar infraestructura de los hutíes en Yemen, informó este jueves The Times. Las declaraciones del funcionario británico se producen en medio de la crisis de seguridad en el mar Rojo, donde los hutíes lanzan misiles y drones contra buques comerciales y militares. “Esto no puede continuar y no permitiremos que continúe, así que atentos a ese espacio”, advirtió Shapps, agregando que la respuesta a los ataques de los hutíes es inminente.