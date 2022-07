Publicado hace 45 minutos por Octaviano a publico.es

Tienen tantas ganas de contar, que no se detienen solo en lo que pasó el viernes 24 de junio en la valla de Melilla. Quieren contarlo todo, porque si no, dicen, no se entiende nada. Hablan de guerras, de familiares asesinados, de torturas y explotación en Libia, del bloqueo de la ruta hacia Italia que les ha obligado a cruzar el desierto argelino, de violencia y persecución en la frontera marroquí.