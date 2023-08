Rayden estalla contra 'El hormiguero' y revela la dura advertencia que recibió por parte de una de las hormigas

Publicado hace 42 minutos por doyou a elconfidencial.com

"Terminó su relato avisándome que no me convenía convertirme en el enemigo público número uno del programa", ha asegurado el cantante, lanzando una durísima acusación contra uno de los guionistas estrellas de El hormiguero. "Yo le comenté que si mi hijo veía fallar un penalti en la tele y lo intentaba en la vida real no ocurría nada, pero que si veía a Pablo Motos utilizando su posición de poder intentando besar a las entrevistadas (con todo el público aplaudiendo), a lo mejor al día siguiente me llamaban del colegio de mi hijo por intentar...