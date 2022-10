Raúl García, sobre la subida de impuestos a los más ricos: “Hay que ser solidario”

Publicado hace 1 hora por bonobo a elplural.com

[..] Obviamente vivimos en una situación cómoda económicamente, pero a mí no me inhibe de las situaciones que viven amigos míos, familia mía. Entiendo que la vida no es lo que yo estoy viviendo. Por eso creo que hay que ser solidario. Nos van a hacer pagar una tasa de solidaridad. Hay que entender en el momento que estamos. Si queremos un estado de bienestar en el que todo el mundo pueda tener una vida digna...”, ha señalado el futbolista navarro.