El rapero Puff Daddy, obligado a pagar 5.000 dólares al día a Sting durante el resto de su vida

En 1997, el rapero neoyorquino Puff Daddy lanzó un nuevo single titulado 'I'll Be Missing You' y se convirtió en uno de los singles de mayor éxito comercial de todos los tiempos. Era una buena canción, pero tenía truco: basaba gran parte de su encanto en un sample de la archiconocida 'Every Breath You Take' de The Police.