Rapapolvo del Banco de España al Gobierno: pide no subir las pensiones con el IPC y rebajará otra vez su augurio de crecimiento

Publicado hace 59 minutos por Kaprak63 a 20minutos.es

La inflación subyacente se disparó al 4,4%. El BE advierte de que este escenario podría agravarse si las empresas y los trabajadores intentan proteger beneficios y salarios. El supervisor bancario cree que los agentes económicos deben asumir que "no es factible" preservar sus rentas en un contexto en el que el país se ha empobrecido frente al resto del mundo. El BE sostiene que este pacto de rentas ya se está produciendo de forma tácita, porque las empresas no están reflejando las subidas de costes por completo en sus en sus precios de venta.