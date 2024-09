Publicado hace 1 hora por Delay a threadreaderapp.com

Cuando tenía apenas 5 años, un compañero del cole me perseguía con unas tijeras a la hora del recreo diciendo, y recuerdo las palabras exactas: "muchacha, te voy a cortar la falda", y decía además que se iba a casar conmigo. Me pasé recreos atemorizada escondida bajo los setos. Durante la primaria, varios compañeros me intentaban tocar en todas mis partes privadas e incluso besar en la boca a la fuerza. También inventaban cancioncillas obscenas que incluían mi nombre. Cabe destacar que ningún maestro o maestra hizo nada para pararlo en seco.