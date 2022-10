Publicado hace 1 hora por Andaui a politicaprosa.com

"Mi crítica fundamental a Jordi Pujol no es que era un independentista implícito o maquiavélico, que es la crítica que se le suele hacer desde el mundo más conservador español. Era una persona que no tenía una idea precisa sobre la cuestión, y cuando convenía ser independentista lo era y cuando no convenía, no", dice Raimon Obiols (Barcelona, 1940).