Publicado hace 1 hora por pablisako a marca.com

"Lo único que me preocupa ahora es qué está pasando ahí (en el pecho), qué tengo que hacer para recuperarme y cuánto va a tardar" Todo lo que puedo decir es que respirar es difícil para mí. No sé, cuando intento respirar es doloroso y muy incómodo Es un tipo de dolor que me limita mucho. No es solo por el dolor: no me siento muy bien porque me afecta a mi respiración