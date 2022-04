Radiografía de los delitos de odio: no paran de crecer y ocho de cada 10 no se denuncian

Publicado hace 45 minutos por dmeijide a 20minutos.es

Los delitos de odio no paran de crecer. Es el mensaje que transmite el Ministerio del Interior, que alerta del aumento de estos hechos que, según el responsable del departamento, Fernando Grande-Marlaska, "atacan al corazón de la democracia", maltrecho ya a juzgar por los datos. Desde 2013, primer año con registros, el número de denuncias por la comisión de estos delitos no ha parado de aumentar, creciendo hasta un 53%. Todo ello, sin contar que todavía hay una gran 'infradenuncia', ya que ocho de cada diez víctimas no pone en conocimiento de l