Publicado hace 1 hora por Javier_Lothbrok a eldiario.es

“Compartir piso me resta intimidad. No todas las formas de vida son compatibles. Me siento infantilizada”. Quien habla es Zeltia Mosquera, gallega de 40 años que trabaja en Madrid desde hace siete y, ante la imposibilidad de alquilar una vivienda para ella sola, se ve obligada a compartir piso con tres personas más. No es la única: el 44% de los residentes en España que comparten piso lo hacen porque no pueden permitirse pagar uno solo, recoge un estudio de Fotocasa de 2023.