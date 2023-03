¿Qué quieren les trabajadores del sexo?

Publicado hace 16 minutos por Mariposa200 a latinta.com.ar

El trabajo sexual ha sido siempre una estrategia de supervivencia para colectivos sobre los que impacta algún tipo de violencia institucional que no es accidental, grupos a los que el Estado no garantiza el acceso a derechos: inmigrantes, pobres y personas LGBTIQ+, todo lo que la derecha y una gran parte del sector progresista rechaza.La discusión sobre si vender sexo es degradante o no se vuelve superflua e injusta, ya que no hay nada más degradante que no poder conseguir dinero en un mundo en donde prácticamente nada puede hacerse sin él