¿Quiere divertirse de una puñetera vez?

En una sociedad obsesionada cada vez más con la productividad, ¿estamos convirtiendo nuestros escasos momentos de ocio en una nueva fuente de estrés? Una de las lecciones más difíciles de aprender cuando se viaja es la de que no importa no verlo todo. De hecho, no pasa nada si, tras descubrir la interminable cola para ver el David en Florencia, se prefiere dar media vuelta e irse a tomar un café. No hay que hacer check en la lista de las cosas que se deben ver, porque cuando se está de viaje no existen las obligaciones.