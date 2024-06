Quién soy mientras trabajo

Publicado hace 1 hora por Oberlus a thefemmeurge.maltita.es

Artículo de opinión de una ingeniera. Hace unas semanas quedé para cenar con un amigo [...] Tengo manos de una persona que trabaja con las manos a la intemperie. Le dije a mi amigo que estaban especialmente ásperas. Me respondió que él tenía manos de no haber tenido un trabajo honrado en la vida. Lo cierto es que yo tampoco he tenido un trabajo honrado en la vida, y me temo que nunca lo tendré.