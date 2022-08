La quiebra económica de una “fábrica de mascotas” le cuesta la vida a miles de animales

Publicado hace 26 minutos por MountRanger a blogs.20minutos.es

Fábricas de mascotas. ¿Puede haber algo más aberrante? Pues existe, porque da dinero. Y cuando el negocio no funciona se cierra la fábrica y sus dueños salen por patas, abandonando a esos pobres animales a una muerte segura y dolorosa. Es lo que acaba de ocurrir en As Pontes, A Coruña. Según denuncia Animals´ View, Xaraleira era una empresa dedicada desde 2003 a la cría de pequeños mamíferos como hámsteres, ratones, cobayas, etc, para su venta en tiendas de mascotas. La empresa ha quebrado, dejando a miles de animales desatendidos.