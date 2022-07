Quería teletrabajar para evitar la COVID, pero la empresa lo acabó despidiendo por desobediencia. La Justicia avala el despido

Publicado hace 1 hora por chisqueiro a genbeta.com

En el recurso que se interpuso ante la Salsa de lo Social, el trabajador quiso aclarar que había sido discriminado al vulnerar su derecho a la salud. Esto se debe a que este padre trabajador tenía bastante miedo de contraer la COVID y contagiar a sus tres hijos y el resto de familiares con los que convive. Es por ello que quería a toda costa no ir a la oficina. Pero estas razones no tuvieron ningún peso para los jueces que decretaron este despido como procedente, ya que no se recogen que estos miedos puedan ser motivo de justificación