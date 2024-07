Lo que hay que aguantar

Publicado hace 1 hora por Delay a blogs.publico.es

Fue hace unos días, a punto de entrar en una tertulia televisiva, cuando uno de los tertulianos, que se sienta muy del otro lado, decidió hablarme camino del plató, entre bambalinas: – ¿Cómo estás? ¿Ya no te desmayas? –¿Yo? Yo no me he desmayado nunca. –Sí, el otro día; cuando te toqué las tetas. –¿A mí? Te estás confundiendo de tetas. –¡Ah, claro! Es que tocártelas despierta es mucho más difícil. [...] No voy a denunciarlo porque no creo que valga la pena, ni que los juzgados estén para cosas como ésta, estando como están los juzgados