Publicado hace 1 hora por onainigo a publico.es

El garganta profunda ruso conocido como 'Wind of Change' ha vuelto a hablar. Ahora afirma que Vladimir Putin ha iniciado una caza de brujas para encarcelar a espías y militares, a los que culpa de no conseguir sus objetivos en Ucrania. El informante, al parecer miembro de los Servicios Federales de Seguridad, afirma que nadie se atreve a decirle al presidente lo que no desea escuchar.