Publicado hace 1 hora por bonobo a efe.com

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy en declaraciones a la televisión pública que su país no tiene “ningún interés” ni geopolítico, ni económico, ni militar en combatir con los países de la OTAN.“Toda la OTAN no puede no entender que Rusia no tiene ningún motivo, ningún interés, ni geopolítico, ni económico, ni político, ni militar en combatir con los países de la OTAN”, dijo en declaraciones a un programa.Putin subrayó que eso incluye a Estados Unidos, al que llamó “único dueño de la OTAN”, ya que a su juicio, dicho bloque militar