Publicado hace 53 minutos por Dragstat a es-us.noticias.yahoo.com

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles que la negativa de Alemania a certificar el gasoducto Nord Stream 2 y comprarle gas ruso no tiene sentido económico para Berlín, que paga mucho más por el gas natural licuado de Estados Unidos. Putin dijo en una conferencia sobre energía en Moscú que no podía entender por qué Alemania todavía estaba dispuesta a comprar gas ruso enviado a través de Ucrania pero no a adquirir gas canalizado por el Nord Stream 2. "Es una especie de tontería", dijo Putin.