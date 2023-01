«Puse a cuatro a una gorda con cara de puta que me preguntó por qué abatí un zorro»: PACMA alerta a la Guardia Civil por los mensajes de un chat de cazadores"

Publicado hace 26 minutos por cd_autoreverse a pacma.es

«Esta mañana he matado a un gato y no sé si tirarlo al arroyo o llevarlo al kebab»: hemos tenido acceso a un conjunto de audios filtrados de un grupo de WhatsApp de cazadores que se creó para la organización de una manifestación antianimalista a comienzos de enero. Desde PACMA hemos alertado a la Guardia Civil sobre el contenido de los mismos, uno de los cuales hemos publicado hoy en nuestras redes. En una de las notas de voz, de alto contenido explícito, se pueden escuchar perlas como «estaba en el campo, de furtivo, a los corzos, y me entró..