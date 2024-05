Publicado hace 1 hora por DerTeufel a es.wikipedia.org

Las primeras referencias a las puellae gaditanae se encuentran en Estrabón, que describe como en el siglo II a. C. (probablemente en 108 o 107 a. C.) un personaje egipcio llamado Eudoxo de Cícico embarcó desde Cádiz con el objetivo de circunnavegar África, llevando en su tripulación a muchachas músicas. No se sabe con certeza si se trataban de bailarinas, cantantes, instrumentistas o prostitutas, o quizá todo a la vez.