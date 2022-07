¿Se le puede llamar comunidad internacional si excluye a África, Asia y Latinoamérica?

Publicado hace 36 minutos por MiguelDeUnamano a eldiario.es

“Cuando los elefantes luchan, es la hierba la que sufre”, dice un refrán africano que vuelve a tener sentido ahora. Los países del Sur no entienden por qué deben pagar las consecuencias de una guerra entre europeos. “Occidente no es el mundo y el mundo no es Occidente. Es increíble que haya que hacer hincapié en esa obviedad”, ha escrito Edward Luce, columnista del Financial Times. Africanos, árabes y latinoamericanos saben que cuando hay un conflicto entre los ideales de EEUU y sus intereses son los segundos los que prevalecen, escribe Luce.