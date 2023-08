El pueblo murciano de 'las 300' piscinas en mitad de un secarral se hace viral: "Pero qué disparate"

Publicado hace 1 hora por Pilar_F.C. a elespanol.com

Aunque la Región de Murcia ha logrado esquivar la sequía extrema este verano, sí sufre una sequía prolongada que se ha venido agravando por la crisis climática. No parece entonces el lugar propicio para que en un pueblo de menos de 5.000 habitantes censados haya 264 piscinas, no porque no tengan derecho a combatir el calor con un chapuzón, sino precisamente por la falta de agua.