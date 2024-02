La publicidad no funciona pero funcionará (de otra manera)

Publicado hace 1 hora por doctoragridulce a sergioparra.substack.com

Pareciera que si la publicidad dejara de existir, todo se desmoronaría y no habría ni radio, ni televisión, ni revistas, ni nada. Como si fuera el mismo andamiaje de la cultura. Afortunadamente, el fin está cerca. La publicidad está a punto desaparecer por dos motivos. El primero: no es efectiva (o no tanto creíamos), porque es más descriptiva que prescriptiva. El segundo: los contenidos no necesitarán de publicidad para mantenerse y, de continuar existiendo, no será exactamente publicidad, sino información que nos gustará leer (de verdad).