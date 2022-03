Publicado hace 20 minutos por Cooping a diario-octubre.com

Biden buscaba financiación para que Black and Veach y Metabiota trabajaran con patógenos; Se han revelado los nombres de los implicados en los biolaboratorios estadounidenses en Ucrania. Se trata del ex empleado de DTRA Robert Pope, la jefa de la oficina de DTRA en Ucrania Joanna Winthrol, el jefe de la sucursal local de Black and Veach Lance Lippencott, el ex empleado de DTRA David Mustra, la vicepresidenta de Metabiota Mary Guttieri y el consultor tecnológico Scott Thornton; En 2015, Estados Unidos registró una patente de un VANT para...