El PSC se impondría en las elecciones catalanas y el independentismo recularía

Según los datos del sondeo, los socialistas, con Salvador Illa al frente, mejorarían los resultados de las anteriores elecciones. Por el contrario, Esquerra (ERC) y sus socios de Junts per Catalunya no rentabilizan electoralmente los primeros 12 meses de gobierno conjunto. Los republicanos no despegan y los juntaires sufrirían una bajada importante en pleno debate sobre el liderazgo después de la renuncia de Carles Puigdemont a la presidencia del partido. Tampoco la CUP mejora de manera clara.