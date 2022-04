Protesta de Scientist Rebellion: Científico climático de la NASA llora durante protesta en JP Morgan-Chase

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a independentespanol.com

“Vamos a perderlo todo”, dijo Kalmus en un vídeo del momento. “Y no bromeamos, no mentimos ni exageramos”. El Dr. Kalmus, científico climático del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California, participó en una protesta organizada por Scientist Rebellion como parte de un día de acción global por parte de científicos de todo el mundo. Su protesta en Los Ángeles involucró a científicos que se encadenaron a las puertas de un edificio de JP Morgan Chase. “Estoy aquí porque no se escucha a los científicos.”