Un propietario de cinco pisos: "No voy a tolerar que ningún comunista me diga lo que tengo que hacer con mi vivienda" Javier Medina defiende que alquila sus propiedades a quien a él le "convenga", asegurando que ve indispensable tener un seguro de impago: "Nadie va a decidir qué hago con mi propiedad privada que tanto me ha costado conseguir".