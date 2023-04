“La propaganda estatal rusa está preparando a la gente para que piense que la guerra nuclear no es algo malo”

Publicado hace 1 hora por Elnuberu a bbc.com

Las autoridades rusas cerraron su periódico, pero el periodista Dmitry Muratov se niega a ser silenciado. Cuando nos reunimos en Moscú, al editor en jefe de Novaya Gazeta y premio Nobel de la Paz ruso le preocupa hasta dónde llegará llegará el Kremlin en su confrontación con Occidente. "Dos generaciones han vivido sin la amenaza de una guerra nuclear", me dice Muratov. "Pero este período ha terminado. ¿Putin presionará el botón nuclear o no lo hará? ¿Quién sabe? Nadie lo sabe. No hay una sola persona que pueda decirlo con certeza".