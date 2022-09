Un “profesor” de Ripoll se vanagloria de ignorar a un niño que le habló en español

Publicado hace 1 hora por nereira a elcatalan.es

En plena polémica por la presencia del castellano en las escuelas catalanas y con el independentismo radical persiguiendo al idioma común de todos los españoles, un “profesor” se ha vanagloriado en sus redes sociales de ignorar a un niño que le habló en español. “Ayer, en el pasillo, un alumno me dijo alguna cosa en castellano y yo lo ignore. El de al lado enseguida le dijo ¿Qué no ves que no te entiende, que solo habla catalán?. Hacer teatro me fastidia mucho, pero no sirve de nada si solo actúo yo“, afirmaba este profesor.