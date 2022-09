Publicado hace 1 hora por pajaroperdigon a reduxx.info

Se están volviendo virales las fotos y videos de una escuela secundaria canadiense que muestran a un profesor que lleva puesto lo que parecen enormes senos protésicos a la vista de sus jóvenes estudiantes. “Los chavales no creen ni por asomo que eso sea normal … pero seamos realistas, no podemos decir nada”, dijo un estudiante en Twitter, “El año pasado, el maestro era un hombre. No creo que la escuela pueda despedirlo”.